LENDINARA Atmosfera frizzante e di festa venerdì scorso a Lendinara per l'appuntamento Calici di note organizzato dal locale Scuderia Ferrari Club per augurare buon Natale ai soci e sancire il gemellaggio con gli Scuderia Ferrari Club di Rosolina, Sassari e Napoli. Comune e Pro Loco di Lendinara e Progetto 3 M Macchine Musica in Moto della professoressa Maria Braga hanno patrocinato l'evento, che ha avuto la collaborazione di Industria dolciaria Borsari e Perfect bar.

Ad accendere la serata è stata la musica, con il programma curato da Camilla De Giovanni e Raffaele Magosso, eseguito magistralmente dalla violinista di origini rodigine. «Come dall'unione di strumenti a corda strofinata si forma il quartetto d'archi, così venerdì sera dal gemellaggio di quattro Scuderia Ferrari Club si è formato il quartetto Scuderia Ferrari Club Le Ros-Sa-Na: la denominazione del quartetto - spiega la professoressa Maria Braga, presidente fondatore dello Sfc Lendinara - deriva dalle iniziali degli Sfc che in videochiamata hanno formalizzato l'accordo di gemellaggio: Lendinara, Rosolina, Sassari e Napoli», rappresentati dai rispettivi presidenti Antonio Valentini, Giancarlo Segato, Antonella Baldini e Luigi Liberti. Hanno partecipato la vice presidente dello Sfc Lendinara Alda Marchetto e la segretaria Sandra Ferrari, e sono intervenuti gli assessori comunali di Lendinara Francesca Zeggio e Franco Fioravanti, il presidente del Rotary club Badia-Lendinara-Alto Polesine Federico Amal e l'artista lendinarese Carlo Tintore. La presenza del vice sindaco di Arquà Polesine Luigi Carlesso ha invece annunciato la prima edizione del Festival 3M, che si terrà ad Arquà il prossimo aprile.

Dal collegamento online tra gli Scuderia Ferrari Club gemellati è già nata l'idea di condividere le bellezze dei rispettivi territori attraverso la passione rosso Ferrari, e così la prossima primavera gli Sfc Napoli e Sassari arriveranno a Lendinara per conoscere i tesori del Polesine e di Venezia, mentre i soci degli Sfc di Lendinara e Rosolina saranno ospitati dallo Scuderia Ferrari Club Napoli di via Piedigrotta per ammirare le Ferrari all'ombra del Vesuvio, ha proposto il presidente Liberti. Sancito il gemellaggio, a dare il via ai brindisi è stato il presidente dello Sfc Lendinara Antonio Valentini. E così con Calici di note, «le note musicali sono state come bollicine che fuoriescono dai calici, per brindare all'atmosfera melodiosa e frizzante del Natale», conclude la professoressa Braga sull'evento «sold out, caratterizzato da gioia e rispetto assoluto delle regole anti Covid in vista di un sereno Natale 2021».

Nicola Astolfi

