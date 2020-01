Il Fai Giovani fa conoscere gli artisti a casa loro

FONDO PER L'AMBIENTE

ROVIGO Nasce dal desiderio di conoscere e far conoscere le opere d'arte contemporanea diffuse in Polesine e dintorni la nuova iniziativa del Gruppo Fai Giovani di Rovigo: si intitola Nella casa dell'artista il progetto che partirà il prossimo 18 gennaio dallo studio dell'artista Jessica Ferro, a Rosolina in viale Marconi 14, e che si articolerà in un ciclo di incontri con posti limitati, da prenotare inviando un'email all'indirizzo rovigo@gaigiovani.fondoambiente.it oppure telefonando al 320.6915777.

L'OBIETTIVO

Far conoscere gli artisti locali partendo dal loro studio di lavoro è un modo per far entrare subito il pubblico nella dimensione più intima dell'arte, grazie a luoghi che prima ancora di essere lo spazio in cui si producono le opere, sono uno spazio per la mente degli artisti. Ogni incontro prevede un'introduzione sulla vita dell'artista da parte di un giovane volontario Fai, poi proseguirà con la possibilità per il pubblico di conversare con gli artisti e altri ospiti: così si avrà modo di approfondire le tematiche dell'arte contemporanea e di focalizzare l'attenzione sulle tecniche preferite da ogni artista. Alla fine, una dimostrazione pratica di una tecnica completerà un'esperienza che invita il pubblico a mettersi in relazione con l'arte e la creazione artistica.

GLI APPUNTAMENTI

Gli incontri saranno periodici e il calendario di Nella casa dell'artista prevede anche questi appuntamenti: l'evento dell'8 febbraio sarà ancora a Rosolina e sarà dedicato a Giorgio Mazzon, scomparso pochi anni fa e che da pittore, scultore, decoratore, scenografo e fotografo, ha messo in dialogo le arti, risultando così uno degli ultimi maestri della millenaria bottega veneta. Seguiranno il 14 marzo l'incontro a Chioggia nello studio di Riccardo Ciriello, poi il 18 aprile l'appuntamento a Cavarzere con Silvio Zago, e quindi il 9 maggio l'incontro a Loreo con Rita Benzoni.

N.Ast.

