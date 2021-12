(G.Fra.) Il Duomo di Loreo ospiterà domani, alle 21, il secondo concerto di Natale organizzato dall'associazione Castrum Laureti. Partner dell'iniziativa la corale San Michele Arcangelo di Loreo e la parrocchia di Santa Maria Assunta. Il concerto, dal titolo Veni Veni Emmanuel, sarà allietato, oltre che dalla corale, anche da Raffaele Magosso al clarinetto, da Filippo Turri all'organo. Dirigerà Francesco Bergo. Tra i protagonisti della serata il soprano internazionale Silvia Frigato. «Nel 2020 - spiegano in una nota i vertici di Castrum Laureti - non è stato possibile organizzare questa manifestazione a causa della pandemia da Covid 19. Quest'anno, invece, con le misure di contenimento, sarà possibile ascoltare il maestoso organo Callido, datato 1787, fresco di restauro». Questo strumento a cavallo gli anni cinquanta e sessanta, fu completamente smontato a causa del crollo della porzione di soffitto proprio sopra all'organo. La nuova cantoria, ispirata alla precedente, fu ricostruita e riaperta nel 1992. Per accedere alla serata sarà necessario esibire il Green Pass, secondo le norme vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da Covid 19.

