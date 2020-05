«Il drive-in è troppo costoso. Lo lasciamo fare ai privati. Il Comune si limiterà a realizzare un cinema sotto le stesse itinerante, con spettacoli all'aria aperta anche nelle frazioni». Il sindaco Edoardo Gaffeo ha fatto sapere che, fino a qualche settimane fa, l'Amministrazione, sulla scia di altre città italiane, aveva in programma di mettere in piedi un drive-in all'aperto, sfruttando l'amplio parcheggio del Censer di via Porta Adige. Una sorta di Cinecolonne , la sala cinematografica allestita in Sala Bisaglia del padiglione fieristico dopo l'incendio dell'ex Cinergia e chiusa a dicembre scorso con l'apertura di Notorious, a cui però accedere, come negli anni '50, in auto, senza dunque il pericolo di assembramenti. «Abbiamo chiesto un preventivo per l'affitto del maxi-schermo che andrebbe collocato all'esterno ha fatto sapere il sindaco Solo il costo del service è di circa 12 mila euro. Senza contare il personale necessario per permettere i sicurezza lo svolgimento degli spettacoli: un costo eccessivo per le casse Comunali». A rilanciare però l'idea del cinema all'aperto, pochi giorni fa, il cinema di Borsea. Notorious Cinemas, il colosso italiano delle produzione cinematografica che ha rimesso a nuovo e riaperto al pubblico le sale dell'area del Centro commerciale ha infatti annunciato l'arrivo, entro giugno, di un drive-in nell'attuale parcheggio. «Non ci è ancora stata annunciata l'apertura - fa sapere il sindaco - sappiamo che i privati stanno valutando gli ultimi dettagli, costi compresi. Anche l'area è privata, presumibilmente verrà infatti interessato il piazzale accanto al centro commerciale». Palazzo Nodari dunque punta sul cinema sotto le stelle, sempre se sarà però possibile realizzarla senza il rischio di assembramenti. «La rassegna cinematografica che abbiamo in mente di realizzare durante l'estate ha concluso Gaffeo verrà programmata solo dopo avere preso atto delle decisioni del Governo in merito allo svolgimento di eventi all'aria aperta, per il momento vietati».

