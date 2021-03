L'INIZIATIVA

ROVIGO La tensostruttura della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo ha ospitato la nuova iniziativa del quartiere di San Bortolo. «Si tratta di un'esperienza educativa che è appena partita, dal nome di Compitiamo insieme - hanno esordito don Andrea Varliero e don Cristian Malanchin, i due parroci - in questo momento di pandemia mondiale, si tratta di un servizio educativo a favore di ragazzi e giovani, segnati più degli adulti da una crisi educativa e relazionale senza pari», parole pronunciate davanti a tredici volontari «che si sono resi disponibili a questo servizio» e un rappresentante della Fondazione Azimut «che sostiene questo progetto educativo».

L'ORGANIZZAZIONE

L'associazione Il cortile degli Olivetani, nata il 9 ottobre scorso, accoglie, sostiene e promuove il progetto Compitiamo insieme non solo doposcuola, rivolto ad alunni della scuola primaria e a studenti della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa scaturisce dalla volontà di alcuni adulti della parrocchia di San Bartolomeo: docenti, studenti universitari e operatori inseriti, questi ultimi, in contesti diversi del sociale che sensibili all'educazione dei giovani (soprattutto in questo tempo di crisi educativa) intendono donare parte del loro tempo libero alla comunità. La presenza di un adulto garantirà il sereno svolgimento dell'attività didattica ed educativa. Nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza ed in ottemperanza ai Dpcm, saranno garantiti la misurazione della temperatura, l'igienizzazione delle mani, la sanificazione degli ambienti e il distanziamento sociale. A tale proposito, sono messe a disposizione tre aule e la relazione studente-adulto è di uno a due.

L'IMPEGNO

«Attualmente sono operativi più di 15 volontari - sottolinea la coordinatrice del gruppo di lavoro, dottoressa Maura Bianco - con me opera anche la psicologa-psicoterapeuta Silvana Perrone, nei momenti informativi e formativi di progettazione-riprogettazione e valutazione del servizio. Il servizio è attivo il mercoledì dalle 15.30 alle 18 e il giovedì dalle 16.30 alle 18. Preziose si stanno rivelando la collaborazione con la parrocchia di San Bartolomeo per la disponibilità dei locali, della Caritas parrocchiale quale supporto alle famiglie fragili, e dell'istituto comprensivo Rovigo 3. Siamo convinti che una solida e coesa rete di collaborazione e condivisione, potrà rivelarsi fondamentale per il miracolo sociale».

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

