IL DOPO FESTA

ROVIGO Niente sigarette sul liston al capodanno in piazza Vittorio Emanuele e fortunatamente nessun ferito a causa di botti o fuochi artificiali. L'alcol, percò, è scorso a fiumi e per qualcuno ci sono state anche conseguenze pesanti. Numerosi, infatti, gli interventi del Suem per soccorrere persone che avevano esagerato col bere e fra questi, anche tre minorenni, compresa una ragazzina di non ancora 14 anni. Per lei, come per un 20enne, i sintomi che presentava al momento del soccorso hanno fatto pensare a un principio di coma etilico. Un'intossicazione da abuso di alcol che si manifesta con un tasso alcolemico che può variare, perché varie sono le capacità di risposta del corpo al bere.

GLI EFFETTI

A un astemio basta pochissimo per raggiungere un simile stato, mentre per un uomo adulto di media corporatura sono necessari oltre una decina di bicchieri di superalcolici. Secondo la tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica allegata alla legge di riforma del codice della strada del 2008 che ha introdotto il limite di 0,50 grammi come soglia massima per mettersi alla guida, già oltre 1,6 grammi di alcol per litro di sangue possono insorgere una compromissione grave dello stato psicofisico, comportamenti aggressivi e violenti, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, uno stato di inerzia generale, ipotermia e vomito.

È oltre la soglia di 3 grammi per litro, invece, possono insorgere anche allucinazioni, cessazione dei riflessi, incontinenza, stato di incoscienza e appunto, coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito.

I SOCCORSI

Fortunatamente nessuno dei casi trattati dal Suem è arrivato alla soglia massima di rischio e tutti i pazienti trattati sono poi usciti dall'ospedale sulle proprie gambe, dopo essere stati tenuti qualche ora in osservazione per controllare che non ci fossero problemi respiratori o cardiaci, e che non incorressero nel rischio di soffocamento in caso di vomito. Tutti sono rapidamente migliorati e i tre, fra i quali anche la ragazzina, sono tornati a casa accompagnati dai rispettivi genitori. Trattandosi di soggetti minori, ovviamente, non è divulgabile nessuna altra informazione, ma tendenzialmente si tratta, per tutti, di qualche bicchiere di troppo in soggetti non abituati a bere.

BOTTI E ANIMALI

Se le ambulanze hanno corso tutta la notte per soccorrere chi aveva abusato con l'alcol, non si registrano problemi per quanto riguarda quello che generalmente è l'altro problema sanitario del Capodanno, ovvero le lesioni dovute ai giochi pirotecnici. Se fortunatamente nessuno si è fatto male, di botti, alla faccia delle varie ordinanze, ne sono stati sparati un bel po', come dappertutto. E le conseguenze più rilevanti sono state soprattutto per gli animali. I cani, in particolare, come già preconizzato alla vigilia la Lega del cane, che aveva avvisato del rischio di fughe. E sembra proprio essere questo il caso di un meticcio di taglia media scorto attorno alle 3 lungo la Statale 16 all'altezza di Palazzo Rosso: «Vagava terrorizzato sulla carreggiata e si è infilato nel parcheggio di Palazzo Rosso - spiega la Lega del cane - la ragazza che l'ha visto non è riuscita a prenderlo e l'ha perso di vista poiché correva e per via della nebbia».

Per quanto riguarda invece il cagnolino che sarebbe stato lanciato da un'auto a San Pio X, non ci sono aggiornamenti: «Abbiamo fatto ulteriori verifiche dopo l'avvistamento a Sant'Apollinare. Non si tratta del cane lanciato dall'auto, ma di un cagnolino bianco di taglia piccola residente in zona».

Francesco Campi

