IL DOLOREOCCHIOBELLO Un'altra giovane vita spezzata e l'ennesimo lutto per le comunità di Occhiobello e Santa Maria Maddalena, esattamente come due mesi fa per la tragica morte di Marco Brunello, vittima di uno schianto nei pressi del ponte sul fiume Po.Questa volta un incidente stradale ha portato via Giulio Nali, 28 anni, residente a Santa Maria Mdadalena. Insieme a lui hanno perso la vita anche Manuel Signorini, 23enne di Salara, e Miriam Berselli, 21 anni, di Ferrara. La sorte ha voluto che l'unico sopravvissuto allo schianto, avvenuto...