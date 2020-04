INDUSTRIA

ROVIGO Il mondo del mobile e dell'intera filiera del legno scrive alla Regione per chiedere al presidente Zaia e all'assessore Marcato attenzione per un comparto in difficoltà dal 2010. Lignum, il Consorzio del Distretto del Mobile di Verona, Padova e Rovigo in Polesine ha come responsabile d'area l'imprenditore Giacomo Lanfredini che praticamente rappresenta 450 imprese dell'intera filiera tra Rodigino e Bassa Padovana, per 2680 addetti tra mobilieri e realizzatori semilavorati, fornitori, studi di progettazione, architetti e design.

DIFFICOLTÀ

Qual è la situazione? «Il comparto continua, anche se con fatica, a rappresentare un'eccellenza del Made in Italy e Veneto con un export consistente. Lignum è una nuova generazione pronta a far tesoro di errori passati, il settore nel 2019 ha provato a rialzare la testa segnando un +0.1%. Ora, l'emergenza non si limita ad erodere questi piccoli risultati, ma rischia di distruggere l'intero comparto con la filiera di fornitori di servizi ad essa connessa: nei mesi di chiusura le e aziende hanno perso quegli introiti e rischiano ora di perdere importanti relazioni commerciali».

C'è un problema finanziario? «Il deficit strutturale delle aziende artigianali di medie e piccole dimensioni che ha nella leva finanziaria e nel relativo indebitamento bancario il tallone d'Achille non ci permette di guardare con fiducia alla politica dei prestiti. Chiediamo un tavolo comune per una valutazione dello stato di salute del comparto e il rilancio».

Che cosa ponete sulla bilancia? «Diamo la disponibilità a mettere parte delle nostre produzioni, con macchinari capaci di lavorare non solo il legno ma anche altri materiali (come il plexiglas), per aiutare nella produzione delle varie forme di protezione che serviranno durante la cosiddetta fase 2 per mettere in sicurezza gli ambienti pubblici».

LE RICHIESTE

Le richieste? «Una rapida riapertura delle nostre produzioni, convinti che gli ordini persi vadano a vantaggio di aziende non italiane che rischiano di acquisire quote di mercato difficili da riacquistare. Le attività di progettazione, design, che rappresentano il cuore di molte nostre attività possono continuare in smart-working. Permettere alle aziende di ridare segnalazione della propria apertura e possibilità di evadere ordini così da ristabilire un ciclo finanziario attivo. Impegno a promuovere lavoro verso fornitori del territorio aiutandoli a riprendere il ciclo commerciale normale delle loro aziende».

