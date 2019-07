Il direttore Gambato: «Problemi superati e ritardi quasi annullati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AZIENDAROVIGO «Episodi vecchi e rientrati, oltretutto legati alla gestione della ditta cui è stato dato l'appalto». È la risposta di Sistemi Territoriali, che gestisce la tratta Rovigo-Chioggia assieme alla Rovigo-Verona e all'Adria Mestre e che continuerà a gestirla verosimilmente per ancora di un paio d'anni. Nei giorni scorsi è arrivata, di fatto, la notizia che la rete non sarà più gestita dalla società della Regione: il bando è previsto per la primavera 2020, la firma, che per il tipo di trattativa e gara si preannuncia...