LA POLEMICA ALL'IRAS

ROVIGO «Ricevo accuse periodiche, ma all'Iras non c'è niente che non vada». Parole del direttore dell'istituto per anziani Luca Avanzi, il quale ha risposto ieri mattina in conferenza stampa alle accuse rivolte da Davide Benazzo (Cgil) e Cristiano Pavarin (Uil) in merito alla situazione del personale infermieristico della struttura. «Sono stupito dal comunicato dei sindacati, che è pieno di bugie e ho intenzione di dimostrarlo» ha esordito Avanzi, spiegando che negli ultimi 6 mesi gli infermieri sono aumentati di una unità, così come gli operatori sanitari: «Gli infermieri erano 28 al primo gennaio e al primo di giugno sono 29, quindi non mi si può accusare di tagli».

SERVIZIO NOTTURNO

Sotto accusa però c'è il servizio notturno: «Abbiamo sospeso temporaneamente il servizio infermieristico notturno nella casa soggiorno perché da un mese e mezzo la cooperativa che lo gestiva non ha più infermieri spiega Avanzi - Di questi tempi questa professione è molto richiesta, quindi facciamo la stessa cosa che facevamo un anno e mezzo fa: viene garantita, al bisogno, l'assistenza infermieristica del reparto centrale, fino al ripristino del servizio. Si parla di 60 metri di distanza e sono in servizio di notte anche 4 oss che affiancano l'infermiere. Inoltre, per capire che i sindacati hanno fornito alla stampa una descrizione mistificatoria, ci sono state due sole chiamate notturne da inizio mese: una il 2 giugno e una il 10 giugno. Nessun infermiere ha mai fatto la pallina rimbalzante come scrivono questi due esponenti sindacali e in caso di emergenza o pluriemergenza ci sono protocolli specifici che prevedono, nei casi più complessi, la chiamata al 112 o 118».

STANDARD RISPETTATI

Attualmente l'Iras ospita 280 anziani assistiti da 120 oss e 29 infermieri professionali, con 7 infermieri e altrettanti oss sopra gli standard previsti dall'Ulss. Avanzi sostiene di aver compiuto correttamente anche i passaggi formali: «È falso che i sindacati non siano stati convocati: anzi, a fronte della mia comunicazione rispetto alle modifiche organizzative sono io che aspetto ancora risposta da parte loro, salvo un messaggino informale sul cellulare al quale ho già risposto». Infine un attacco: «Ricordo che è questa direzione che ha contrattato i sindacati per aumentare l'indennità al personale anche in virtù dell'ottimo lavoro svolto durante l'emergenza. Non mi aspetto che mi dicano grazie conclude Avanzi -, ma neanche queste bugie, come quelle relative alla carenza di mascherine e dpi durante la prima fase Covid».

R.Pau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA