IL PARERE DELL'ULSS

ROVIGO «Ma fanno la Fiera ora? Quella con i panini onti?». La reazione sorpresa di Antonio Compostella, direttore generale dell'Ulss, alla notizia dell'imminente via della Fiera d'Ottobre, è già di per sé eloquente. Tuttavia, il suo non è un no. Quanto, piuttosto un richiamo ad evitare disattenzioni: «Personalmente spiega infatti Compostella nel merito ritengo che sia importante e possibile continuare la vita di relazione, ovviamente nei limiti delle nuove norme che vengono di volta in volta emanate e dei limiti che vengono imposti. Ma dobbiamo farlo sempre nella massima sicurezza, anche perché il problema con un eventuale nuovo lockdown non sarebbe solo economico, ma vorrebbe dire che le strutture sanitarie sono al collasso. Quindi, sostanzialmente, se viene organizzata la Fiera d'Ottobre è chiaro che devono essere introdotte misure per evitare che si creino assembramenti. La Fiera di per sé può anche andare bene, ma occorre che tutte le persone siano responsabili, che tengano la mascherina e che mantengano le distanze, e anche che ogni banco si doti di un dispenser di gel idroalcolico per l'igiene delle mani. Non è compito solo dei singoli, ma anche di chi ha la responsabilità di vigilare, perché sono necessari i controlli. Mi auguro che la Polizia locale li faccia in modo rigoroso e sarebbe auspicabile che venissero create delle apposite squadre anche dagli organizzatori. Bisogna stare molto attenti, soprattutto a evitare la calca. Mi rendo conto che ci sono delle difficoltà oggettive per i banchi di somministrazione alimentare: credo sia importante un richiamo alla massima responsabilità da parte di tutti, al rispetto delle regole e a tenere alta l'attenzione, perché il momento, lo vediamo non solo dai dati polesani, ma anche da quelli regionali e nazionali, è particolarmente delicato».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA