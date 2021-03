BASSO POLESINE

PORTO VIRO Un po' di confusione per l'arrivo troppo anticipato da parte dei primi convocati o causato dai tanti che volevano sapere quando arriverà il proprio turno o quello dei famigliari, ma nel complesso è andato bene il primo giorno di vaccinazione che l'Ulss 5 ha tenuto alla sala Eracle di Porto Viro. La posizione centrale, ben servita dalla viabilità e con comodi parcheggi, ha reso agevole l'arrivo dei polesani nati a partire dal 1941: tanti accompagnati da figli o nipoti, altri dal coniuge, alcuni da soli o addirittura in bicicletta. A dare garanzia di sicurezza, poi, hanno pensato gli agenti della Polizia municipale presidiando il passaggio pedonale e i volontari della Protezione civile a gestire il flusso in entrata e in uscita dalla sala. Semmai, un aggiustamento che sarà fatto nei prossimi giorni, è quello di posare dei gazebo per riparare le persone in attesa all'esterno della struttura.

L'ORGANIZZAZIONE

Destinato al bacino che comprende, oltre a Porto Viro, i comuni limitrofi di Rosolina, Loreo, Taglio di Po e una parte di Ariano Polesine, il punto vaccinazioni alla sala Eracle funzionerà cinque giorni alla settimana, dal lunedì al sabato con l'esclusione del mercoledì, con la convocazione di 144 persone distribuite nelle cinque ore (dalle 9 alle 14) in cui sarà attivo. L'ingresso avviene per chiamata nominale all'orario indicato nella lettera fatta recapitare dall'Ulss 5, quindi seguono le operazioni di registrazione e verifica dei dati anagrafici e la compilazione dei moduli per la vaccinazione. Solo al termine di questa fase preparatoria le persone sono ammesse alla sala, indirizzati a uno dei tre box allestiti per la somministrazione del vaccino. Per eventuali necessità, un quarto box ospita pure un ambulatorio. In totale sono una decina i medici e gli operatori sanitari impiegati.

«Il piano vaccinale è partito del Delta con gli ultraottantenni - spiegano Federica Fenzi, direttore dell'unità Igiene e sanità, e Annamaria Delsole, responsabile del Centro vaccinazione popolazione - e procederà per blocchi di 144 convocazioni giornaliere procedendo per fasce d'età. Naturalmente, sempre sulla base della disponibilità del vaccino». «Nella disponibilità che abbiamo dato all'Ulss 5, è escluso il mercoledì (giorno in cui le vaccinazioni si terranno nel palasport di Porto Tolle, ndr) perché è il giorno in cui in questa stessa zona si tiene il mercato settimanale - aggiunge il sindaco Maura Veronese - oggi abbiamo visto che i nostri anziani hanno accolto con sollecitudine l'invito alla vaccinazione. Invito, però, ad arrivare con non più di dieci minuti di anticipo sull'orario di convocazione, per evitare assembramenti all'ingresso. Speriamo che con il loro esempio, quanto prima si possa concludere la campagna vaccinale e che la sala Eracle torni a ospitare eventi e manifestazioni aperte al pubblico per le quali era nata».

Enrico Garbin

