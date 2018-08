Il degrado in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEROVIGO Grave degrado e troppi pericoli per i bambini che quotidianamente frequentano il parco Maddalena. Lo stato di incuria del parco dell'ex ospedale, polmone verde della Commenda ovest, starebbe infatti rendendo l'area pericolosa, un luogo dove i bambini non possono più giocare e passeggiare in sicurezza. A riaccendere i riflettori sul degrado dello stabile dell'ex ospedale, un grave episodio che si è verificato in questi giorni: un bambino di circa 6 anni, mentre giocava a pallone all'interno del parco, si è infatti ferito un...