IL DECESSOVILLANOVA DEL GHEBBO Il Covid si è portato via anche Maurizio Milan, di 74 anni. Lascia la moglie Silvana e la figlia Erica. Una morte giunta dopo venti giorni di sofferenza all'ospedale di Trecenta, dove le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. L'ultima volta è stato visto in piazza il giorno prima del ricovero, a discutere con un amico dei progetti per un nuovo anno con l'Avis di cui era presidente, ma anche di tutte...