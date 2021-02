IL DECESSO

ARIANO POLESINE Renzo Dal Ponte è l'ennesima vittima del Covid nel Delta. L'uomo, originario di Somma Lombardo, provincia di Varese, avrebbe compiuto 64 anni ad aprile. Da una quindicina di anni si era trasferito con la famiglia nel Delta per seguire la propria professione di cameriere. Renzo era ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Cona a Ferrara per aver contratto il Coronavirus: purtroppo per lui non c'è stato niente da fare e il Covid l'altro giorno ha avuto la meglio. L'uomo non soffriva di altre patologie, ma non ha retto all'aggressione del virus.

IL RICORDO

«Renzo era la persona più buona del mondo ricorda Irene Guerrini, titolare del ristorante King dove Renzo era capocameriere - Quindici anni fa è entrato a far parte del nostro staff, diventando con il tempo uno di famiglia. Noi non abbiamo perso un semplice collaboratore, ma molto di più». Dal Ponte aveva da sempre lavorato nella ristorazione: grande appassionato di montagna, proprio dalle sue parti per un certo periodo aveva gestito un locale. Dopo la chiusura si è spostato, iniziando a lavorare prima in un ristorante di Porto Garibaldi, sui lidi ferraresi, per poi sbarcare definitivamente al King di Rivà, frazione di Ariano nel Polesine. Un impiego per il quale il sessantatreenne aveva deciso insieme alla moglie Anna di trasferire tutta la sua vita a Mesola, in provincia di Ferrara, che dista alcuni chilometri dal suo vecchio posto di lavoro. Ed è proprio Irene Guerrini a farsi portavoce del ritratto di Renzo: «Era una persona gentile, cordiale, garbata: tutti quelli che lo hanno conosciuto lo descrivono così ed è vero. Una persona buona d'animo che svolgeva il suo lavoro con tanta passione: serio, molto umile, era davvero un brav'uomo: ci mancherà molto».

Proprio in montagna aveva conosciuto la moglie Anna, originaria della Sardegna, ma non hanno avuto figli. «Si è fatto amare da tutti i clienti e collaboratori - sottolinea ancora Irene - Un uomo buono d'animo, che con la sua delicatezza ed educazione ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra famiglia». Una persona d'altri tempi come ricorda un suo vicino di casa: «L'estate scorsa gli avevo chiesto un favore per due settimane mentre ero assente: sempre disponibile, ha accettato. Al mio ritorno gli ho chiesto come potevo sdebitarmi e la sua risposta è stata che non mi dovevo preoccupare, che eravamo a posto così». L'ultimo saluto a Renzo sarà dato questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Mesola.

Anna Nani

