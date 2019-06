CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DEBUTTOROVIGO Edoardo Gaffeo ha nominato la giunta con la quale guiderà Rovigo per i prossimi cinque anni. Il sindaco ha mantenuto fede alla parola data, in più occasioni, durante la campagna elettorale, nominando sette assessori che in passato non hanno mai avuto un ruolo amministrativo nel comune di Rovigo e tutti dall'alto profilo professionale.Di questo, il primo cittadino, ne è particolarmente orgoglioso nel presentarli pubblicamente: «Questa è la squadra che insieme a me avrà l'onore e l'onere di lavorare per il bene della...