Il Cubo aperto pure la sera per stare ancora sui libri

ROVIGO Da qualche giorno, gli studenti universitari possono frequentare le aule studio anche dopo cena.

La sede del Cur di viale Porta Adige, infatti, ha deciso di aprire la biblioteca agli studenti fino alle 22.30. Le aule studio accanto al Censer, per quattro giorni alla settimana, chiuderanno, alle 18.30 per poi riaprire alle 20 e chiudere alle 22.30.

«L'apertura serale delle aule studio - spiega il presidente del Cur, Mauro Venturini - è un grande passo in avanti per il consorzio universitario, che offre così la possibilità agli studenti di usufruire degli spazi e della biblioteca anche dopo l'orario di cena. Molto utile, per esempio, per chi proviene da altre città e vive a Rovigo condividendo la casa con altri studenti».

Per il momento non è prevista l'apertura serale delle aule di palazzo Angeli, in centro, a causa della mancanza di personale. Gli studenti hanno dimostrato di apprezzare subito l'apertura delle aule studio dopo le 20, tant'è che in questi giorni sono sempre affollate. «L'obiettivo - spiega Venturini - è offrire questo servizio agli studenti che nelle altre sedi della biblioteca».

Ad abbracciare l'orario serale sarà, in futuro, anche l'Accademia dei Concordi, dove troveranno posto altre aule studio sempre dedicate agli studenti del Cur. L'apertura serale, però, verrà probabilmente avviata dopo la sistemazione dell'Accademia con l'ampliamento in programma. All'interno degli spazi della biblioteca, come ha illustrato recentemente il presidente Giovanni Boniolo, dovrebbero sorgere anche un bar, oltre che altre due spazi dedicati agli studenti.

Altre aule in centro saranno realizzate dal Comune all'interno dell'ex Celio, in via Badaloni, dove troverà posto un laboratorio digitale. Anche in queste nuove aule studio sarà garantita, una volta trovata la quadra sul personale, l'apertura serale degli spazi dedicati allo studio. Entro ottobre, poi, a essere ultimati saranno anche i lavori del nuovo studentato in corso di realizzazione in viale Porta Adige. «Le residenze dedicate agli studenti - ha annunciato Venturini - sono quasi pronte. In occasione delle porte aperte del Cur, a febbraio, la ditta che si sta occupando dei lavori ci ha anticipato che darà la possibilità agli studenti di visitare un appartamento già completato con tanto di arredi».

In viale Porta Adige, accanto al Cubo, ci saranno 100 posti letto dedicati agli studenti in un edificio diviso in tre corpi. A ottobre in Comune era arrivata la richiesta di un privato interessato a realizzare, alle porte di Rovigo, altri 170 appartamenti per studenti universitari. Richiesta che è ancora al vaglio dell'ufficio Urbanistica.

