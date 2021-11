Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(G. Fra.) Con l'evolversi della situazione epidemiologica, cambiano le modalità di incontro tra ospiti e familiari all'interno del Centro servizi anziani di Adria. Per una maggior tutela della salute dei residenti all'interno della casa di riposo, le visite per i familiari saranno garantite, previa prenotazione, unicamente nella sala degli abbracci. L'accesso al reparto per le visite programmate sarà consentito unicamente in caso di...