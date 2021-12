PALAZZO NODARI

ROVIGO Ancora solidarietà da parte dei Cral di Rovigo. Il Circolo ricreativo aziendale lavoratori La Ciacola del Comune. attraverso una raccolta fondi, ha acquistato quattro quintali di pasta per le famiglie bisognose. Una parte verrà consegnata ai Servizi sociali di Rovigo e una ai frati cappuccini, attraverso l'associazione Bandiera gialla.

«Il Cral - spiega il presidente Sergio Passarella - opera all'interno del Comune dal 2004 e come ogni anno, in occasione delle festività natalizie, ha organizzato una sottoscrizione per dare un aiuto, soprattutto in questo particolare momento, a chi si trova in difficoltà, cercando di dare loro un pasto caldo. Riteniamo sia un piccolo, ma importante gesto.- La distribuzione sarà fatta, su indicazione dell'assessorato ai Servizi sociali, con l'intervento dell'associazione Bandiera gialla di Rovigo».

«È una catena positiva di solidarietà, che stiamo sostenendo con grande soddisfazione - ha aggiunto l'assessore al Welfare Mirella Zambello - questo è un grande esempio della ricchezza, in termini di volontariato, che abbiamo nel nostro territorio».

Soddisfazione condivisa da Bandiera gialla, «Ringraziamo il Cral - ha concluso il referente Sergio Davide Rossi - che ogni anno ci aiuta con questa iniziativa. Grazie a una sinergia di forze riusciamo a sostenere 500 famiglie. Un ringraziamento a tutti per la grande solidarietà dimostrata».

