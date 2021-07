Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INDENNIZZIROVIGO Indennizzi per la fregatura arrivata dalle banche. In Polesine sono stati distribuiti 2.189.371 euro a 708 risparmiatori, a fronte di un totale di 717 domande presentate. Una media di poco più di tremila euro ciascuno. Il dato emerge dalle dichiarazioni ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che ha sottolineato come «prosegue il lavoro di indennizzo nei confronti dei cittadini che sono stati truffati...