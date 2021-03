Porto Tolle piange l'ennesima scomparsa per Covid. È venuto a mancare Giancarlo Nicolasi, 82 anni, sposato con Francesca Tripodi, ostetrica stimata nel Delta. Lascia anche le figlie Isabella, veterinaria, e Cosetta, che gestisce un'attività a Donzella ed è consigliere della lista Bellan, insieme ai due adorati nipotini Anita e Marcello cui era molto legato. «Mio padre è morto nel reparto semintensivo dell'ospedale Covid di Trecenta - racconta Cosetta - era una persona dinamica, molto presente per la famiglia e la comunità. Appassionato di storia e lirica, per anni è stato un commerciante molto conosciuto non solo a Donzella, ma in tutto il comune, prima con un negozio di elettrodomestici e poi un'altra attività di famiglia». L'ottantaduenne era una figura portante anche per lo sport. «Era molto attivo - continua Cosetta - per anni ha fatto parte della dirigenza della Portotollese calcio e nell'ultimo periodo si è occupato del settore giovanile». Tanti sono stati gli attestati di stima verso un uomo considerato un pilastro della comunità dell'estremo Delta. «Vorrei ricordare un fatto avvenuto alcuni anni fa - prosegue la figlia - era andato a fare un'ecografia privatamente, al pagamento il medico gli ha risposto: Per lei niente, perché quando ero studente universitario avevo bisogno di una televisione, nessuno mi faceva credito. Lei mi ha detto di prendere quella che volevo e di pagarla quando avrei potuto». In attesa di sapere la data delle esequie, la figlia sta ricevendo «tanti messaggi di cordoglio che mi ricordano che mio padre era una persona stimata, distinta. Come mi hanno scritto in tanti, un signore d'altri tempi. Come famiglia vorremmo ringraziare quanti ci stanno dimostrando la propria vicinanza e il reparto del San Luca perché sono sempre stati molto gentili con noi. Nonostante questa situazione tremenda che ci ha impedito di essere vicini al nostro caro, abbiamo trovato dell'umanità».

Anna Nani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA