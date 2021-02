SPORT IN LUTTO

ROVIGO Il Coronavirus si è portato via una storica figura dello sport polesano. È scomparso a 70 anni il massaggiatore Celeste Beccati, rodigino, ex dipendente comunale, autore di pagine importanti nella storia della Pallamano Tassina e del Villadose Rugby. L'uomo, che per un periodo era stato anche consigliere comunale a Pontecchio oltre che sindacalista, soffriva per alcune patologie pregresse ed era stato ricoverato all'ospedale San Luca di Trecenta dopo aver contratto il virus: le condizioni di salute si sono inesorabilmente aggravate, fino al decesso avvenuto martedì.

L'ADDIO

I funerali si terranno oggi nella parrocchiale di San Zenone di Borsea, alle 10.30. Beccati, che avrebbe compiuto 71 anni il 3 agosto, lascia la moglie Annamaria e le figlie Genny ed Elena. Con il Rugby Villadose, fra le altre cose, era in panchina a svolgere le mansioni di massaggiatore e non solo, nella storica stagione 1992-93, quando i neroverdi conquistarono la promozione in serie B con un bilancio incredibile di ben 18 partite vinte, zero sconfitte e una differenza abissale di più 420 punti. Beccati era stato tra i protagonisti dell'esaltante cavalcata rugbistica, culminata con il salto di categoria. Una figura preziosa nello staff tecnico, sempre pronto ad aiutare i giocatori in caso di necessità. L'attuale presidente neroverde Adriano Zamana esprime vicinanza ai familiari colpiti dal grave lutto. «All'epoca ero direttore sportivo a Rovigo e il presidente del Villadose era Renato Buratto, ma ho avuto la possibilità di conoscere Celeste Beccati e di apprezzare la sua grande passione per lo sport e la competenza nel ruolo. Voglio rivelare un aneddoto che in pochi conosceranno: la Pallamano Tassina ci aveva chiesto consigli per il ruolo di massaggiatore e avevamo suggerito proprio il nome di Celeste, che si è tolto grandi soddisfazioni anche con la squadra rodigina. Sono vicino alla famiglia e porto il cordoglio a nome di tutto il Villadose».

RUGBY E PALLAMANO

Con la Pallamano Tassina, Beccati è stato presente in tutta la storia della società che fu presieduta da Gianni Veronese, che portò la pallamano rodigina alla massima serie fino a giungere anche ai playoff scudetto. Oltre a questo, ha offerto alla pallamano italiana giocatori del calibro di Stefano Bellinazzi, Christian Lotto e Nicola Sigolo. Tutti hanno potuto apprezzare le qualità di Celeste Beccati, che oltre a essere un ottimo professionista, per gli atleti era una sorta di fratello maggiore, cui chiedere sempre preziosi consigli: innumerevoli i messaggi che sono giunti alla famiglia, soprattutto dal mondo della Pallamano Tassina e dello sport rodigino.

CERIMONIA RISTRETTA

A causa del particolare momento dovuta all'emergenza Covid-19, solo i familiari potranno presenziare fisicamente alla cerimonia di questa mattina, ma chi volesse ricordare Celeste Beccati, coma da volontà della famiglia, può partecipare facendo un'offerta alla scuola materna San Giovanni Bosco di Borsea. Queste le coordinate bancarie su versamento Iban: It85z0503412201000000002127, causale: In memoria di Celeste.

Alessandro Garbo

