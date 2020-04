SETTORE ITTICO

PORTO VIRO «Per problematiche sanitarie concernenti la diffusione del Covid-19, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente l'attività al fine di tutelare la salute dei nostri dipendenti e delle loro famiglie». Questa la comunicazione a tutti i collaboratori diramata da Finpesca spa, colosso del settore ittico, e Pfr Trasporti, ditta formalmente autonoma, ma che fa comunque parte della galassia societaria. Proprio alla Pfr lavorava come autista Mauro Ferro, di Porto Viro, spentosi ad appena 58 anni lo scorso 6 aprile a causa del virus, che non gli aveva lasciato scampo. Ferro, infatti, era arrivato a Malattie infettive il 4 aprile, già con una compromissione respiratoria, al punto che il giorno dopo era stato intubato e trasferito nella Terapia intensiva del San Luca, polo Covid provinciale. Ed è qui che si è spento nemmeno 48 ore dopo. «In questo caso la patologia da Coronavirus aveva sottolineato il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - si è espressa nella sua massima ferocia dal punto di vista della progressione, fulminea e rapidissima. Brutale. Era una persona giovane che non aveva altre patologie, assolutamente sana».

AZIENDA ALIMENTARE

Probabilmente non un contagio isolato. È anche per questo che la Finpesca, che in quanto azienda del settore alimentare è una di quelle sulla cui apertura non ci sono dubbi, ha invece deciso la chiusura. Già lo scorso 10 aprile il sindaco di Porto Viro Maura Veronese aveva annunciato la decisione della società: «Ho appena avuto comunicazione dai responsabili delle aziende Finpesca Spa e Pfr Trasporti che, fatte salve le misure di sicurezza e prevenzione adottate sino ad oggi, hanno deciso di chiudere preventivamente le attività per evitare il possibile e imprevedibile contagio. Con l'azienda sanitaria di stanno organizzando le attività di screening medico di tutti i dipendenti e collaboratori». «Di concerto con la Ulss 5 Polesana è la comunicazione diffusa ieri anche attraverso i canali societari dalla Finpesca - stiamo programmando di sottoporre a tampone tutti i nostri collaboratori in tre giornate e, compatibilmente con i tempi di risposta sugli esiti degli stessi, riteniamo che l'attività potrà riprendere al massimo già da lunedì 27 aprile. Siamo veramente dispiaciuti per questo disagio, che non è dipeso dalla nostra volontà, e ci stiamo adoperando, con tutte le difficoltà del caso per cercare le soluzioni alternative possibili a salvaguardia dei nostri clienti e, quindi, del nostro lavoro. Come purtroppo accade in questi casi, c'è già chi, pervaso da isteria collettiva, ha iniziato a compiere operazioni volte a diffamare in maniera del tutto gratuita Finpesca e Pfr Trasporti ma soprattutto le persone, che con molto coraggio vengono ogni giorno a lavorare. Un sentito grazie va alle manifestazioni di sostegno e aiuto che giungono da parte di altre aziende nostre concorrenti! Ci teniamo, quindi, a rivolgere questo messaggio ai nostri dipendenti: siamo orgogliosi di voi per l'amore che dimostrate ogni giorno per il vostro lavoro. Non abbiate timore e state pur certi che riprenderemo quanto prima! Come aziende siamo vicini a voi tutti e alle vostre famiglie, siamo a vostra disposizione e vi daremo tutto il sostegno di cui avete bisogno».

COMMERCIO DI PESCE

Finpesca, che ha sede in via delle industrie a Porto Viro, non è una piccola azienda, ma uno dei grandi player, nazionali ma non solo, del settore commercio all'ingrosso di prodotti ittici freschi. E, in particolare, della produzione di piatti pronti a base di pesce, il ready to cook e ready to eat, che arriva direttamente sugli scaffali dei supermercati. Nel 2017 ha avuto ricavi per 125.847.191 euro e un utile netto di 499.817 euro. Tratta quotidianamente quasi 70mila chili di pescato, con 190 persone impiegate mediamente nell'attività giornaliera e quattro aziende che operano in partnership. I suoi prodotti si trovano in oltre 20 catene della grande distribuzione organizzata. Nella comunicazione, non manca una coda velenosa: «Se qualcuno di voi dovesse sentire cattiverie gratuite o essere destinatario di queste cattiverie, pensate a questo detto arabo: sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani».

Francesco Campi

