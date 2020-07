GLI EFFETTI DEL COVID

ROVIGO L'Agosto Grignanese salta l'edizione 2020. È l'ennesima fiera polesana di questa estate funestata dall'emergenza sanitaria a non andare in scena, creando molto dispiacere tra gli amanti di questi appuntamenti, oltre che culturali, anche enogastronomici. Sono decine infatti le manifestazioni, dalle tipiche sagre paesane ai tornei estivi di calcio e altri appuntamenti tradizionali, rinviati all'anno prossimo a causa delle stringenti regole dettate dall'esigenza di contenere i rischi di un contagio.

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA

A comunicarlo ufficialmente è l'Associazione Polisportiva Grignano Dilettantistica, gruppo che praticamente da sempre si occupa di realizzare una manifestazione di grande richiamo per il paese e le zone limitrofe. «L'anno 2020 si è presentato con tutte le caratteristiche del vecchio detto anno bisesto anno funesto, portando situazioni mai vissute, del tutto sconosciute e con grandi rischi per la salute individuale e collettiva - affermano i membri dell'associazione - Ognuno di noi ha fatto il possibile perché si realizzasse il motto Andrà tutto bene!, ma l'auspicio, stiamo constatando, non è così semplice e facile da realizzare. L'anno che porterebbe alla 172ma edizione vede compromessa la realizzazione della manifestazione data l'impossibilità di rispettare le rigide regole anti-Covid e le norme igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica. È con grande rammarico e molta tristezza che comunichiamo questa sofferta scelta».

REGOLE TROPPO RIGIDE

«Una scelta ponderata, consapevole dei problemi che si sarebbero incontrati e delle difficoltà - dicono alla Polisportiva - Chiediamo comprensione e supporto nella condivisione di una decisione attenta e volta alla tutela della salute pubblica, concetto primario e prevalente all'interno del gruppo che opera e si prodiga prevalentemente nel promuovere e incrementare l'attività psicofisica e motoria a favore della parte più giovane e vulnerabile della comunità di Grignano Polesine».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

