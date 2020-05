VOLONTARIATO

ROVIGO Le famiglie dal cuore grande hanno accolto nuovi cuccioli e amici a quattro zampe. Nonostante l'emergenza Coronavirus, che ha stravolto anche la vita del rifugio Cipa, le adozioni da gennaio a maggio, numeri alla mano, sono in linea con quelle del 2019. La presidente Isabella Ghinello, che dalla fondazione guida la Lega del cane Rovigo, illustra i dati confortanti.

ADOZIONI

«Nonostante il periodo di stop forzato a oggi sono stati adottati 23 animali e i numeri sono simili a quelli dello scorso anno. Sono dati che ci riempiono di gioia e soddisfazione. Grazie ai volontari e ai professionisti che in questi mesi si sono impegnati dentro e fuori dal rifugio per garantire una gestione efficiente, hanno assicurato ai cani le attività, hanno mantenuto i contatti con le famiglie, hanno curato la visibilità dei nostri ospiti».

Gestire il canile, durante la pandemia, non è stato facile, come spiega la presidente. «Abbiamo dovuto chiudere al pubblico agli inizi di marzo, applicato lo smart working per l'impiegata amministrativa, mentre il direttore sanitario Andrea Feliciati, l'educatrice Veronica Ferrarese, una collaboratrice e altri due operatori esterni, hanno lavorato con orari leggermente ridotti, per evitare assembramenti».

Ad aprile la prima svolta. «A marzo abbiamo dovuto respingere le visite delle famiglie, che fortunatamente ci hanno aspettato. Poi ad aprile abbiamo chiesto l'autorizzazione al prefetto - spiega la presidente - e così le persone si sono potute spostare per venire al rifugio e tornare a casa con i cani. Questo ci ha permesso di portare a termine alcune adozioni e pre-affidi».

Ghinello ci scherza su: «Ora riceviamo solo su appuntamento, come parrucchiere ed estetiste, abbiamo tantissime richieste».

LE VISITE

Diverse tappe per un graduale ritorno alla normalità. «Dall'undici maggio il Rifugio Cipa di Fenil del Turco ha riaperto al pubblico - Ghinello ricorda le linee guida - dal lunedì al venerdì è consentito l'ingresso a un solo membro del nucleo familiare (salvo i minorenni accompagnati): si indossano mascherina e guanti (o si usa gel igienizzante per le mani), si rispettano le distanze di sicurezza e abbiamo applicato un protocollo interno grazie all'azienda Parallelo 45, e operato una sanificazione completa, sia all'interno che negli spazi esterni, a base di ozono e perossido di idrogeno, un intervento attuato con grande attenzione, per tutelare i cani».

GLI ADDETTI

Sono quasi cento i volontari, che hanno tanta voglia di abbracciarsi. «I ragazzi sono rimasti in contatto con i social e la tecnologia, alcuni di loro stanno pianificando una nuova campagna estiva per favorire le adozioni a distanza».

Il rifugio fissa un'altra data importante: luglio. «Attendiamo solo il via libera dal Comune di Rovigo per iniziare degli importanti lavori di manutenzione, come alzare i muretti e dividere i box, questo sarà possibile grazie a un'eredità di una persona che ha lasciato al canile una somma importante. E poi voglio ringraziare le persone che hanno donato finora il 5 per mille al rifugio, abbiamo raccolto oltre 20mila euro».

