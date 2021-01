LA STORIA

OCCHIOBELLO Il Covid le ha portato via il grande amore della vita. Ilaria Righetti ha perso il marito Stefano Baglioni, scomparso la notte di Natale a soli 48 anni: una delle vittime più giovani, in provincia, nel triste bollettino quotidiano dell'Ulss 5. Ora la vedova dovrà essere forte e superare un doppio, grande, problema: rielaborare il lutto per la prematura perdita del marito e trovare un lavoro che le permetta di vivere in maniera dignitosa. La donna lancia così un appello: «Aiutatemi, fino al 2009 ho lavorato saltuariamente qua e là: ho lavorato come operaia in un'officina metalmeccanica a Ferrara, poi ho dovuto fermarmi per problemi alla schiena. Posso fare la babysitter e le pulizie, ho la patente e posso spostarmi: al momento ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà, ma nessuna proposta lavorativa. Stefano era un tecnico informatico, ora è difficile andare avanti senza di lui».

LA COPPIA

Ilaria Righetti e il marito Stefano Baglioni, originari di Ferrara, si erano trasferiti a Santa Maria Maddalena nel 2002 e convolati a nozze nel 2003. È comprensibile l'emozione nel ricordare i momenti vissuti insieme. «Mi sono rimasti solo i ricordi. Quando ci siamo conosciuti mi ha colpito il modo di essere di Stefano, la sua incredibile dolcezza, era un uomo eccezionale sia a livello affettivo che lavorativo. Non avevamo avuto figli, ma insieme siamo sempre stati felici. Amavamo viaggiare in moto, siamo stati in Umbria e in Toscana: Stefano era un grande appassionato di modellismo, era bravo in cucina e adorava fare la pizza».

IL CONTAGIO

Una normalità interrotta all'improvviso dal virus. «Il 17 novembre io sono risultata positiva, lui aveva la febbre a 38,8, ma è risultato negativo. Ci siamo rivolti al medico curante Matteo Gandolfi, è stato eccezionale e tutt'ora è vicino alla famiglia, addirittura ci ha procurato una bombola di ossigeno per gli ultimi giorni a casa, prima del ricovero di Stefano a Trecenta. Dal 23 al 27 novembre ho contattato l'ambulanza e il servizio Usca. All'inizio della malattia non avevamo percepito la gravità della situazione, ma due giorni prima del ricovero ho cominciato a preoccuparmi, quando ho notato che mio marito faticava a spostarsi dalla sala alla cucina, era in affanno per andare in bagno».

La donna ripercorre le tappe del dramma: «Ho insistito con i medici e la mattina del 27 novembre è stato ricoverato al San Luca: siamo rimasti in contatto tramite le videochiamate, l'ultima volta che ci siamo visti via telefono è stata la mattina dell'otto dicembre. Poi Stefano è stato sedato e intubato, è venuto a mancare nella notte tra il 24 e il 25 dicembre».

Baglioni non aveva patologie pregresse, una vita strappata dal Covid. «Mio marito aveva solo la pressione un po' alta, ma mai era stato ricoverato». Ilaria Righetti sfata un altro luogo comune: «Non è vero che il virus colpisce solo anziani e persone già ammalate, ho un'amica che lavora in ospedale a Cona (Ferrara) e pochi giorni fa è morto un uomo di soli 42 anni».

Il sindaco Sondra Coizzi ha raccolto l'appello e promesso sostegno. «Sono già in contatto con la signora Righetti, cui ho dato alcune indicazioni. Il suo caso mi sta a cuore: ha subìto un fatto tragico, speriamo che il nuovo anno le dia la possibilità di superare il problema del lavoro».

Alessandro Garbo

