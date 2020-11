Su base mensile crescono i costi di mantenimento dell'abitazione (acqua, luce e gas), mentre scendono di 3,6 punti percentuali i prezzi del materiale legato al mondo dell'istruzione. In generale il costo della vita a Rovigo in ottobre cresce dello 0,2% rispetto a settembre, ma rimane stabile in riferimento allo stesso mese del 2019. Le bollette dell'energia elettrica, della fornitura di gas e di acqua sono cresciute in un solo mese del 3,1 per cento, ma sono comunque più basse del 2,5% rispetto all'anno scorso. Contestualmente scendono profondamente i prezzi su base annuale dei trasporti (auto, moto, scooter, carburanti segnando una perdita del comparto parti al 3,8%. È l'effetto della crisi economica prodotta dalla pandemia da Covid-19, dove il mercato delle auto è fermo e la scarsa circolazione di mezzi lungo le strade rodigine si ripercuote sui distributori di carburante. Va ancora peggio nel settore delle comunicazioni, dove il calo è peggiore: meno 5,4% rispetto a un anno fa. Galoppano, invece, i costi della ristorazione, dove, sempre rispetto a 12 mesi fa, i prezzi sono aumentati del 4%. Anche in questo caso si è di fronte all'effetto collaterale dell'epidemia, con i ristoratori costretti a ritoccare all'insù i prezzi dei propri prodotti per compensare i minori introiti dovuti alla serrata obbligatoria delle 18 e ai mesi di lockdown. In riferimento ai singoli prodotti o servizi, l'ufficio Statistica del Comune di Rovigo ha rilevato un aumento anche per frutta, vegetali, carni, pane e cereali, zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi, latte formaggi e uova, oli e grassi, pesce, vini, birra, indumenti e calzature.

