(G. Fra.) Ail premia Silvano e Marilena Bellato. La presidente della sezione provinciale Ail Rovigo, Laura Cassetta, facendosi portavoce di tutto il consiglio di amministrazione e degli oltre 150 soci, tra volontari e sostenitori, con un encomio solenne, ha consegnato ai coniugi Bellato, un attestato di merito Ail per l'immensa dedizione in oltre 30 anni, per l'impegno e il lavoro costanti nell'associazione. Alla presenza del sindaco Omar Barbierato e del consigliere comunale Oriana Trombin, con una semplicissima cerimonia nell'abitazione dei coniugi Bellato, Cassetta ha ricordato i sentimenti di umanità ed i valori sociali profusi dalla coppia, il loro impegno nella solidarietà e nel volontariato per Ail. Marilena e Silvano con un commovente saluto, hanno ringraziato e ricordato brevemente la loro lunghissima esperienza in Ail e per Ail, dedita al prossimo. il loro impegno nel volontariato e la fede e la speranza che li hanno sempre sostenuti. «Lo stimolo continuo di non demordere - hanno detto - ha permesso ad Ail di raggiungere e irradiare la propria luce in tutto il Polesine. L'eredità ed il passaggio del testimone alla conduzione dell'associazione sono andati alla persona che ha tutti i numeri per portare avanti con continuità, il percorso finora tracciato».

