BOLLETTINO COVID

ROVIGO Una giornata sostanzialmente tranquilla, con il numero delle persone attualmente positive che cala a 116, per effetto dei due soli contagi emersi ieri ai quali hanno fatto riscontro quattro guarigioni, con il totale dei residenti in Polesine dichiarati guariti di 502 su 663 trovati positivi da inizio epidemia. Sul numero totale dei contagi riscontrati c'è stato un ritocco al ribasso, perché una delle persone la cui positività è emersa nei giorni scorsi è risultata residente fuori regione. E non è residente in Polesine nemmeno una delle due persone positive inserite nel bollettino di ieri, perché si tratta di un operatore dell'Ulss, che aveva avuto un contatto stretto con una persona positiva e che, per questo, era già in isolamento da metà settembre. Era risultato negativo al primo tampone, tuttavia, al tampone di fine isolamento, pur asintomatico, è risultato positivo e quindi prosegue la quarantena.

I NUOVI CASI

L'altro caso, invece, è quello di un 72enne residente in Alto Polesine, che ha eseguito il tampone privatamente: in questo momento è in corso l'indagine epidemiologica per la ricostruzione dei suoi contatti. Al momento sono 318 le persone in isolamento domiciliare, mentre restano 17 i ricoverati nei due reparti Covid del San Luca, uno in Terapia intensiva. Fra le persone attualmente positive, figurano ancora l'operatrice della Comunità Alloggio di Taglio di Po, l'operatrice di Villa Resemini di Stienta e l'ospite disabile degli Istituti Polesani, che, come spiegato dal dg dell'Ulss Antonio Compostella (nella foto) è un caso di scuola di bassa positività perdurante. I tamponi eseguiti da inizio epidemia hanno superato quota 93mila, su poco meno di 35mila persone.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA