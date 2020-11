LAVORO

ROVIGO Centri per la persona, ristoranti, pescherie, negozi di detersivi alla spina. Sono storie di coraggio e speranza, storie di commercianti e lavoratori che non si arrendono all'emergenza coronavirus e hanno inaugurato una nuova attività durante la seconda ondata della pandemia. La PescheriaiIttica Rosolina di Santa Maria Maddalena ha salutato la vecchia sede e si è trasferita, sempre in via Eridania, per accogliere la clientela. Un trasloco tutto sommato comodo, come spiega Francesco Pregnolato. «Ci siamo spostati di appena 300 metri, eravamo presenti già da due anni e mezzo a Occhiobello, ora abbiamo ampliato. Oltre alla pescheria e gastronomia, abbiamo una piccola parte riservata agli aperitivi e una ventina di posti per il ristorante. Cerchiamo di puntare sulla qualità, il pesce arriva fresco dal mercato di Chioggia. Siamo presenti anche ad Adria, Cavarzere, Porto Tolle, oltre che Rosolina, contiamo complessivamente 50 dipendenti. Durante la prima ondata del Covid la gente aspettava fuori in fila, sotto la pioggia: adesso siamo contenti di esserci trasferiti in una sede più ampia. Il lavoro non manca, siamo soddisfatti».

NUOVA APERTURA

In un periodo contraddistinto dal distanziamento sociale, prendersi cura di sé, saper ascoltare e crescere è importante per non perdere la rotta. È con questa filosofia che Nossolar Centro per la persona ha aperto i battenti nella sede in via Einaudi a Rovigo. Taglio del nastro e brindisi a metà ottobre, è tempo di bilancio provvisorio. «Ce la stiamo mettendo tutta, le attività sono ridotte e il periodo storico non aiuta, ma non ci abbattiamo e abbiamo visto tante facce nuove - racconta Andrea Bordin - aiutare la persona è l'obiettivo finale, proponiamo il tipo di percorso adatto per ritrovare l'equilibrio: non è solo un lavoro fisico, ma psicologico. Proseguiamo le sedute individuali, mentre le terapie di gruppo sono online: le persone che si affidano a noi vogliono rimettersi in discussione».

Tra gli appuntamenti settimanali meditazione guidata, stretching dei meridiani (respiro consapevole e rilassamento), yoga educativo, shiatsu in gravidanza. Oltre a Bordin, lo staff comprende la presidente Nadia Zampollo, Glenda Incao, Federica Osti e il collaboratore Luca Marcello, esperto in reiki (tecnica giapponese).

CAMBIO DI VITA

Dalla fabbrica ai detersivi. Una vita da operaia nei magazzini della logistica, adesso Elena Berto ha voltato pagina e si è tuffata con entusiasmo in una nuova avventura. Perché al cuor non si comanda e gli affetti familiari sono stati decisivi. «Da 18 anni abito in provincia di Bologna, ma i miei genitori abitano a Lendinara e sono rimasta legata alla città. Quando ero ragazzina via Varliero pullulava di negozi aperti e con le dovute proporzioni, si poteva paragonare alla famosa via Condotti di Milano. Purtroppo la situazione è cambiata e negli ultimi anni ci sono state tante chiusure, i negozi sono rimasti sfitti: durante il lockdown primaverile ho avuto quest'idea, copiata dai negozi di Bologna che hanno grande successo». Una novità assoluta per il Polesine: «A Lendinara siamo stati i primi ad aprire Mille bolle e nei dintorni non esistono negozi simili, i clienti riciclano il flacone: zero plastica, così tuteliamo l'ambiente. I detersivi alla spina generano meno rifiuti e permettono un risparmio considerevole».

L'inaugurazione è avvenuta sabato 7 novembre. «Dopo una vita trascorsa in fabbrica mi sono reinventata, ma ora sono felice: un negozio può dare vivacità e movimento a tutti».

IL RITORNO

È risorto il ristorante Belvedere, locale storico e cuore pulsante di Polesella che ha visto crescere tante generazioni. Ora la nuova sfida viene portata avanti da Umberto, compagno di Angela Noventa, volti noti a Polesella che da anni gestiscono la Caffetteria del Corso. I lavori sono proseguiti a tempo di record e l'inaugurazione è stata sabato 14. Ad anticipare alcune novità pensa il proprietario e chef Umberto: «Manterremo i piatti della tradizione. Una filosofia di cucina che comprende i sapori di terra e mare: con i ristoranti chiusi alla sera, punteremo molto sulle pause pranzo e sull'asporto. All'interno lavoreranno quattro o cinque persone. Questo locale era spento da anni, lo abbiamo fatto rinascere».

Alessandro Garbo

