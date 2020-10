IL CONVEGNO

ROVIGO Un convegno di alto profilo, con interventi frutto di ricerche innovative e originali e che ha messo in evidenza l'utilità di un approccio multidisciplinare nell'affrontare i temi relativi alle acque in Polesine. È stato questo il filo conduttore dell'evento organizzato al Censer da Consiglio di bacino Polesine e università di Padova, Le acque del Polesine in età moderna e contemporanea, patrocinato da Regione, Anea, Fondazione di Storia, Consorzio di Bonifica Adige Po, Acquevenete e Comuni di Rovigo e Polesella. In apertura, il presidente del Consiglio di bacino, Leonardo Raito, ha letto i messaggi di saluto dei presidenti di Regione Luca Zaia, Provincia Ivan Dall'Ara e Anea Marisa Abbondanzieri. «Il convegno è il frutto di un percorso durato oltre un anno, prevedeva inizialmente la realizzazione a Polesella, con la scelta poi ricaduta sul Censer per una gestione in piena sicurezza di pubblico e relatori».

La sessione della mattinata, presieduta da Franco Cazzola, dell'iniversità di Bologna, ha visto susseguirsi le relazioni di Fiorenzo Rossi, che parlando della demografia storica del Polesine ha evidenziato come spesso gli eventi d'acque siano stati artefici di scostamenti demografici, e di Massimo Rossi, sulla cartografia storica, che ha presentato il livello di analisi territoriale dai tempi moderni a oggi. Alice Blythe Raviola, dell'università di Milano, ha raccontato il Po come strada navigabile, snodo militare e di vettovagliamento di carattere europeo nel corso della storia moderna. Stefania Malavasi dell'università di Padova si è dedicata a una serie di appunti per una storia della viticoltura nel Polesine durante il periodo delle bonifiche (secoli XVI-XVIII). Michela Marangoni ha affrontato il tema della devozione nel Polesine di Adria e Rovigo dal XVI al XIX secolo, mentre la storica della matematica ferrarese, Maria Giulia Lugaresi, ha dedicato le sue riflessioni al fiume Reno e alla rete fluviale del Ferrarese. La sessione pomeridiana, presieduta da Raito, ha visto gli interventi di Massimo Galtarossa, che si è occupato di mulini e pesca sul Po a metà Settecento; di Gianpaolo Milan, intervenuto sulla figura di Pietro Paleocapa e i suoi lavori in Polesine; mentre Lino Tosini ha parlato della ricostruzione post alluvione. Monica Fioravanzo, dell'università di Padova, si è occupata della figura di Lina Merlin e dei suoi interventi parlamentari soprattutto legati alle esigenze idrauliche della provincia, mentre Stefano Piazza ha discusso il tema delle politiche regionali dell'acqua dal 1970 a oggi. In conclusione, Raito ha evidenziato i momenti chiave di una storia istituzionale che ha denotato l'ente come luogo di concertazione e di discussione delle principali decisioni che hanno riguardato il sistema idrico in Polesine. Il coordinatore scientifico, Filiberto Agostini, ha ribadito che ogni ricerca che riguardi l'acqua, rappresenti un impegno verso un corretto uso di una risorsa che non va sprecata. Il convegno sarà la base per un volume pubblicato nella collana Geostorie del territorio, a cura di Franco Angeli.

Marco Scarazzatti

