IL CONVEGNO ROVIGO Come accompagnare verso l'autonomia i ragazzi che al compimento

IL CONVEGNOROVIGO Come accompagnare verso l'autonomia i ragazzi che al compimento dei 18 anni devono lasciare le comunità di accoglienza in cui sono inseriti? Questo uno dei nodi al centro del convegno Sulle orme dell'autonomia che si è svolto nell'aula magna del Consorzio universitario. L'evento, organizzato dall'Assnas Veneto (Associazione nazionale assistenti sociali) è stato promosso per rendere omaggio a Chiara Grillo, l'assistente sociale scomparsa a dicembre che operava nell'ambito minori.Durante l'incontro è stato affrontato il...