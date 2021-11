Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONVEGNOROVIGO «A breve è prevista l'apertura di un ufficio operativo dell'Aipo ad Adria»: l'Agenzia interregionale per il Po aggiungerà presto una nuova sede in Polesine, ha annunciato l'ingegner Marco Zorzan, responsabile tecnico dell'ufficio operativo di Rovigo, ospite alla tavola rotonda Sinergie tra educazione, ricerca e applicazione per la gestione del rischio idrologico e geologico. La conferenza è seguita alla presentazione...