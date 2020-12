Medici, infermieri e Oss sono particolarmente esposti al rischio contagio. E purtroppo anche in Polesine molti sono risultati positivi. Al momento, nelle Rsa ci sono 80 operatori positivi in 13 strutture e in cinque di queste si concentrano anche i 159 ospiti attualmente positivi. Una cinquantina i dipendenti Ulss contagiati, mentre i medici di medicina generale erano tre fino a pochi giorni fa e altrettanti i medici di continuità assistenziale. Cristiano Pavarin della Uil Fpl di Rovigo (nella foto), segnala però come per qualcuno di questi lavoratori si sia presentata una difficoltà nella difficoltà, ovvero che il medico di famiglia non abbia riconosciuto il loro contagio come malattia professionale: «l'Inail ha redatto delle linee guida molto chiare, ma nonostante questo c'è stato più di un medico di medicina generale che si è discostato e così ci sono stati lavoratori di strutture socio-sanitarie che si sono rivolti a noi perché venisse loro riconosciuta la certificazione della condizione di infortunio, evidentemente fuori dal computo della malattia e dagli eventuali tagli di retribuzione sia nel contesto indennità che della presenza ai fini della produttività. Invitiamo, quindi tutti a fare ognuno la propria parte in un momento già estremamente pesante per questo di tipo di lavoratori, che altrimenti rischiano, oltre al danno, la beffa: il paradosso che, per essere esposti al contagio, rischiano di perdere le tutele previste». Per far sì che questo non avvenga, Pavarin ha scritto una lettera al presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo Francesco Noce nella quale si appella a lui perché «certo della sua comprensione del problema e della volontà di evitare che possano insorgere attriti in un momento così delicato e particolarmente oneroso per tutti i lavoratori impegnati sullo stesso fronte socio-sanitario, di difesa dal contagio da Covid-19». Nella lettera si sottolinea come più di un iscritto abbia segnalato al segretario della Uil Fpl il problema: «Riconoscendo il ruolo fondamentale dell'Ordine dei medici, nel limite delle competenze, siamo a chiedere che possa essere rivolto un invito a tutti i medici di medicina generale della provincia a seguire i medesimi criteri e tenere quindi una linea interpretativa uniforme, ovvero attenersi alle linee guida indicate dall'Inail, mai messe in discussione, lasciando da parte valutazioni su aspetti che non rientrano nella certificazione, come l'appropriato utilizzo dei Dpi e la mancanza di un focolaio conclamato. Questo per evitare contenziosi e disparità di trattamento a fronte di un indirizzo chiaro che è stato dato a livello nazionale».

