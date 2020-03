IL CONTAGIO

CENESELLI Primo soggetto positivo al test del Coronavirus a Ceneselli. La notizia è stata data alla popolazione dal sindaco Angela Gazzi con una nota pubblicata sul sito internet del Comune.

«Comunico che un nostro concittadino è risultato positivo al test del Covid-19 ed è stato sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva su disposizione dell'Ulss 5 Polesana» è l'annuncio pubblicato dal sindaco.

Gazzi assicura che «sono state attivate le procedure previste dal protocollo per coordinare l'attività di controllo sul territorio e verranno contattate dall'Azienda Sanitaria le persone che sono state a diretto contatto con il soggetto risultato positivo al test». Gazzi invita la cittadinanza «a non procurare inutili allarmismi, ma a collaborare in maniera rigorosa per rispettare le disposizioni contenute nei Decreti della presidenza del consiglio dei ministri emessi».

ALIMENTI A DOMICILIO

Un'ulteriore nota informa che i servizi rilasciati dagli uffici comunali saranno garantiti esclusivamente previo contatto telefonico (0425 88022 - 0425 88390) o per posta elettronica. Aa segnalare poi che in questa fase di emergenza sanitaria i commercianti di Ceneselli si sono resi disponibili a effettuare consegne a domicilio di beni di prima necessità e medicinali per i cittadini maggiormente a rischio quali anziani e malati. Come informa un comunicato emesso congiuntamente da Comune e Avis gli esercizi commerciali interessati «rimarranno aperti assicurando il costante rifornimento di merce». Un invito a seguire i canali di informazione ufficiali, dando il giusto peso ai social e al passaparola arriva dal sindaco Gazzi che, in una lettera inviata a ogni compaesano, ringrazia tutte le attività del paese, tutti i volontari che si stanno mettendo a disposizione per le necessità del prossimo, i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che sta combattendo in prima linea questa dura battaglia. Il primo cittadino esprime gratitudine alle famiglie e alle persone: «State mettendo in pratica le raccomandazioni che ci hanno fornito e il cui rispetto è fondamentale per poter uscire da un periodo così duro».

Gabriele Antonioli

