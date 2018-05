Il Consvipo fa guadagnare i Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ENTI PUBBLICIROVIGO Il Consvipo è in stallo amministrativo, ma qualcosa si muove dal punto di vista tecnico. E se dalle recenti vicende, così come stigmatizzato dai sindacati, sembra che la politica polesana non riesca a far rete, proprio dalla rete arrivano dei segnali positivi. Non solo grazie ai 130 punti di accesso gratuiti del progetto PolesineFreeWiFi gestito da Polesine Tlc, che ha come scopo alla base della sua fondazione nel 2003 la realizzazione della banda larga nella provincia di Rovigo, dando seguito ad uno studio di...