ENTI PUBBLICI

ROVIGO Il Consorzio di sviluppo ha imboccato la strada della sua fine, dopo quasi 60 anni nei quali è stato l'ente che ha operato per la rinascita del Polesine post-alluvione e successivamente per la sua crescita, diventando il terminale economico e gestore per esempio dei fondi europei per lungo tempo.

L'assemblea dei soci ha deciso per la liquidazione dell'ente di secondo grado che riunisce Provincia (socio di maggioranza relativa), Comuni e Camera di commercio (quest'ultima con poche azioni). Una decisione che nasce dai problemi economici di Palazzo Celio che da anni non paga la sua quota annuale e da molti altri Comuni che ritengono sia un ente non più utile e preferiscono tenersi anche quei pochi soldi di propria spettanza. Altri Comuni, come il capoluogo, ritengono che sia un errore perché oggi non sarebbe possibile avere un soggetto pubblico con tutti i Comuni insieme come è il Consvipo, che può però operare come un privato, con tutte le semplificazioni e i tempi ridotti di azione conseguenti. È il più volte fatto discorso, in questi anni, dello strumento utile che andava solo ridisegnato. Tutto ciò considerando anche che il Consorzio non chiude perché è un carrozzone indebitato, ma perché si è creato un buco a bilancio dovuto alla Provincia, a sua volta messa nei guai dalla riforma Delrio che ne ha tolto funzioni e risorse.

L'ASSENZA

All'assemblea non ha partecipato il presidente del consiglio di amministrazione del Consvipo, da poco in carica, l'avvocato mestrino Mario Barioli, cosa che ha fatto avanzare voci disparate sul peso che avrebbe potuto avere la sua figura nell'assemblea rispetto alle decisioni da prendere. «Non ero presente per motivi personali professionali - ribatte Barioli - fermo restando che il sottoscritto deve agire su mandato dei soci e non potevo certo incidere sulle valutazioni di questi ultimi».

Ora quale sarà la strada da seguire? «Dobbiamo avviare le procedure più idonee per gli asset del Consorzio, vedere le attività che vanno portate a compimento per non incorrere in risarcimenti nel caso di interruzione di queste, poi si andrà alla fase di liquidazione. Il liquidatore non è ancora stato nominato, verrà fatto in seguito. In quel momento decadrà il consiglio di amministrazione, ma quando sarà, non lo so».

In questa incertezza di tempi a disposizione davanti, cosa farete? «La prima cosa è parlare con i dipendenti, saldare quanto non è stato loro pagato e vedere di ricollocarli o in Provincia, nei Comuni soci o altrove».

NESSUN DEBITO

Il debito ormai di 750mila euro che la Provincia ha verso il Consvipo, lo gestirete voi o il liquidatore? «Ci siamo già attivati e a breve partirà una diffida alla Provincia, nominando un avvocato per mettere in moto le azioni coattive. L'ente ha proprietà e qualcosa penso di poter fare, ci coordineremo con il presidente della Provincia stessa per un percorso di chiusura del debito».

La strana situazione del Consvipo è che non si tratta di un ente sommerso dai debiti. I mutui dei progetti dei lavori ai pannelli fotovoltaici nei Comuni si auto-pagano e portano benefici proprio a essi. Sono solo le quote non pagate dalla Provincia e qualche altro socio a mettere in crisi il Consorzio, a parte strategie mai date dai soci perché operasse per sostenersi da solo. Lo conferma? «Il Consorzio ha solo una crisi temporanea di liquidità, che stiamo risolvendo con l'aiuto della Provincia stessa e delle banche, ma è un ente solido, non ha problemi di debiti anche rispetto alla prossima liquidazione. In questi anni ha creato valore aggiunto, piuttosto. Il problema sono solo le quote consortili. La Provincia aveva chiesto di venderle agli altri soci, ma nessuno poi è stato concretamente disponibile a rilevarle. Al momento della mia nomina non sapevo che avrei trovato una situazione così tragica e mi spiace non poter incidere per migliorarla».

Luca Gigli

