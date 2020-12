PONTECCHIO POLESINE

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte di primaria e secondaria di primo grado di Pontecchio hanno partecipato al concorso indetto dalla parrocchia in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Guidati dalle loro docenti hanno seguito un percorso di studio della poesia e di riflessione sui temi proposti. Tutti si sono dimostrati entusiasti della proposta che li ha portati a compiere un viaggio in se stessi, manifestando emozioni e sentimenti profondi e delicati. Ed è stato anche un modo per tutti per mettersi in gioco.

La presidente della giuria Floriana Bellato alla cerimonia di premiazione in chiesa ha espresso parole di apprezzamento verso la scuola per la numerosa partecipazione all'iniziativa.

Le classi terze e quarte della scuola primaria hanno ricevuto un premio collettivo: un attestato di partecipazione e libri da leggere in classe che poi andranno ad arricchire la biblioteca scolastica. Le classi quinte, invece, hanno visto premiate tre alunne: Camilla Pavanello, Ester Marrone e Irene Drago che hanno ricevuto un attestato di partecipazione e libri. Per la scuola secondaria sono stati premiati Tosca Giraldini, Alessandro Ghirotto, Mariarita Marcon, Riccardo Pellegrini, Mirela Saraci e Jacopo Spalmotto.

La cerimonia di premiazione è stata allietata dagli intermezzi musicali della giovane violinista Chiara Volpato Redi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA