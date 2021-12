(A.Nan.) Come anticipato nell'ultimo consiglio comunale dall'assessore alle Attività produttive Tania Bertaggia, sono stati messi a disposizione 25mila euro per l'assegnazione di contributi per il sostegno di nuove imprese commerciali aperte dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Oggetto dell'azione sono esercizi di vicinato e attività artigianali per asporto cibi, attività ricettive, pubblici esercizi e ristorazione che siano sorti sul territorio comunale a partire dal 2020. L'obiettivo del bando è sostenere la rinascita, lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto commerciale del comune di Porto Tolle, attraverso l'erogazione di incentivi economici a fondo perduto da erogare a nuove attività. Per l'amministrazione è un modo per sostenere l'imprenditoria locale in un periodo non semplice come quello attuale funestato dal Covid e dalla conseguente crisi. Pertanto, per la partecipazione è fondamentale che l'azienda che decide di presentare la domanda sia un nuovo insediamento sul territorio dell'estremo Delta. Tra i requisiti c'è una chiara scelta di campo dell'ente pubblico che richiede all'imprenditore di non aver installato, e il non aver intenzione di installare in futuro, nel proprio locale videogiochi o altri apparecchi da gioco d'azzardo seppur lecito. L'ammontare da assegnare sarà determinato ripartendo la cifra a disposizione per tutti i soggetti che abbiano fatto pervenire la domanda nei termini previsti utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell'ente. I soggetti beneficiari saranno tenuti a rispettare alcune condizioni: oltre alla questione gioco d'azzardo, c'è anche l'obbligo di mantenere a Porto Tolle per almeno un anno la sede operativa dell'azienda interessata. Le richieste dovranno essere inviate dal primo al 31 gennaio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) pena la non ammissibilità.

