Palazzo Tassoni è pronto ad abbattere i costi legati all'illuminazione pubblica. Secondo i dati del piano per il contenimento dell'inquinamento luminoso, appena approvato in giunta, grazie alla sostituzione degli apparecchi stradali o il relamping di 4.798 corpi illuminanti a led, la spesa passerebbe da 364.374 euro, iva esclusa, a 147.329 euro, iva inclusa. La CO2 immessa in atmosfera inoltre potrebbe essere ridotta totalmente. Si avrebbe in pratica un risparmio del 60%. Nell'ambito del piano il Comune andrebbe inoltre a garantire maggior sicurezza in alcune aree della città dove l'illuminazione è carente o non uniforme risolvendo le criticità sulla regionale 443 Adria-Rovigo, specie all'altezza dell'abitato di Valliera. «Lungo la strada - si legge nella relazione - vi sono attraversamenti pedonali dotati di propria illuminazione a Led installati di recente. La differenza tra luce calda dell'impianto di illuminazione presente e la luce fredda del Led rendono la visuale non omogenea».

Viene esaminata anche Piazza della Libertà a Bottrighe. Secondo gli elaborati l'illuminamento medio della carreggiata è molto basso e non rispetta i requisiti richiesti. Riguardo all'uniformità, i valori rilevati sembrano ampiamente sopra a quanto richiesto dalla normativa ma la tipologia di ottica degli apparecchi, posizione e tipo di sorgente creano numerosi coni d'ombra sulla strada che possono confondere i guidatori rispetto alla segnaletica orizzontale.

Note dolenti anche in via Pozzato. «Sono presenti - si precisa nella relazione - alcuni attraversamenti pedonali illuminati con tecnologia Led ma esistono alcune zone d'ombra specie in prossimità degli incroci con le strade secondarie laterali».

In via Angeli, la strada di fronte all'ingresso secondario dell'ospedale, e all'ingresso del museo, la carreggiata risulta inoltre scarsamente illuminata con presenza di zone ombra a lato opposto dei punti luce. Tra le strade prese in considerazione anche via Pignatta di Baricetta, strada secondaria che collega la Sp4 alla strada arginale del Canal Bianco. Dalla relazione. la carreggiata è sovra illuminata e il fascio luminoso interessa anche i tratti laterali. Stesso discorso per piazza Garibaldi e corso Vittorio Emanuele II, sovra illuminati, con inquinamento luminoso verso l'alto. In via Cairoli laterale di piazza invece la carreggiata risulta poco illuminata. Nella relazione è stato preso in esame anche il parco pubblico di via Sampieri.

«Si tratta di un'area verde di grandi dimensioni inserita in una zona residenziale. Il parco è molto frequentato durante le ore diurne ma nelle ore notturne l'assenza di illuminazione ne priva la frequentazione ai residenti. Il Comune ha previsto l'installazione di proiettori fissati nei pali di illuminazione esistenti, oscurati dagli alberi perimetrali. Per rendere accessibile il parco durante le ore serali si dovrà integrare l'illuminazione con un nuovo impianto localizzato almeno nei percorsi pedonali interni, con nuovi punti luce. I proiettori previsti perimetralmente al parco, non conformi, dovranno essere rimossi».

