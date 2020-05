Con la revoca delle precedenti ordinanze, il sindaco di Gavello ha disposto la riapertura degli uffici municipali, un altro segnale di ritorno alla normalità. Il servizio continuerà ad essere espletato preferibilmente previo appuntamento telefonico, comunicazione via fax o email da fissare con i referenti degli uffici. L'ingresso al municipio di piazza XX Settembre avverrà per un utente alla volta, debitamente munito di mascherina e guanti, con l'accortezza di evitare assembramenti anche all'esterno e rispettando la distanza di almeno un metro tra le persone. Il Comune ha inoltre esteso gli orari di apertura per le attività di servizio alla persona, barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercer. Gli esercizi potranno restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, derogando quindi dall'obbligo di chiusura nelle domeniche e nei giorni festivi, dalle 7 alle 22, senza superare il limite delle tredici ore giornaliere. Domani alle 21 ci sarà il Consiglio comunale: all'esame il regolamento per l'attuazione della direttiva Ue sul trattamento dei dati personali; il regolamento generale delle entrate comunali ed il rinnovo della convenzione con iVillanova Marchesana per l'esercizio congiunto dell'Area Finanziaria.

M.Ten.

