IL CASO

ROVIGO Il tampone? No, grazie. È quello che è successo a Palazzo Nodari sabato e il giorno è importante. Il contagio ha ormai raggiunto, da febbraio a oggi, quasi un polesano ogni 25. E solo nei primi dieci giorni di gennaio i contagi sono stati oltre mille. Per la legge dei grandi numeri, inevitabile che anche fra i circa 270 dipendenti del Comune di Rovigo, nonostante una parte stia lavorando da casa, in smart working, a rotazione, ci sia stata una quota di positività. Solo quattro nell'ultimo periodo, così che oltre alle sanificazioni e alle misure disposte dal Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss relativamente agli isolamenti di contatti stretti di quanti sono risultati contagiati, l'amministrazione rodigina ha accolto quella che era stata una richiesta lanciata tempo fa da Cristiano Pavarin della Uil Fpl, ovvero di effettuare test di screening ai lavoratori di Comuni e Provincia, in particolare di quelli esposti a maggiori rischi vista la loro esposizione al pubblico.

TEST A SPESE DEL COMUNE

L'Ulss in questo momento non ha in programma campagne di questo tipo per i lavoratori degli enti pubblici ed è stato allora il Comune stesso a decidere di organizzare uno screening per i lavoratori del piano terra, quello appunto di accesso dell'utenza, dove si trovano, in particolare, l'Anagrafe e l'Ufficio relazioni con il pubblico. Una quarantina circa i lavoratori per i quali era stato prevista l'esecuzione del tampone antigenico rapido, a spese del Comune, sabato, appunto, ma la sorpresa è stata notevole quando al test si sono presentati solo in quattro. Oltre a due, di altri uffici, che avendo saputo della possibilità di un tampone eseguito in loco, hanno chiesto se fosse possibile l'esecuzione del test anche nei loro confronti. Sostanzialmente, il 90% si è tappato il naso.

IL RIFIUTO

Dietro a questa mancata presentazione sembrerebbe esserci, in particolare, il fatto che il sabato è una giornata libera, ottenuta dopo lunghe battaglie sindacali. Essere convocati in ufficio nel giorno in cui non si lavora, un giorno sacro pari alla domenica, seppur per un motivo abbastanza importante, a qualcuno potrebbe essere apparso uno sgarbo istituzionale. Di qui il rifiuto del tampone. Qualcun altro, invece, il tampone l'aveva eseguito in tempi recenti, per conto proprio, presentandosi a uno dei Covid point di libero accesso dell'Ulss o addirittura dal proprio medico di famiglia.

La percentuale di adesione di appena il 10% alla campagna preventiva, promossa dall'amministrazione rodigina per la sicurezza dei propri lavoratori e per l'utenza che continua a presentarsi quotidianamente, pur nel pieno rispetto di tutte le regole per ridurre al minimo il rischio di contagio, lascia sorpresi. Effettuare uno screening dei dipendenti del Comune che lavorano al pubblico non sembrava una cattiva idea, per il bene di tutti. Eppure i lavoratori stessi sembrano aver pensato il contrario, seppur con i distinguo del caso, a parte i quattro più scrupolosi che sembrano essere coscienti del fatto che la situazione anche a Rovigo continua a essere drammatica e non certo da prendere sottogamba.

I COMMENTI

Il silenzio dei sindacati in merito è eloquente. Da parte del vicesindaco Roberto Tovo, che ha la delega al Personale, invece, una dichiarazione cauta in attesa di sviluppi e approfondimenti: «Come amministrazione stiamo cercando di adottare tutte le misure per rendere massima la sicurezza sul luogo di lavoro per i nostri dipendenti e per i cittadini che usufruiscono dei servizi comunali. Nel merito della questione specifica, non essendo al momento al corrente degli aspetti organizzativi, mi riservo di verificare quello che possa essere avvenuto. In ogni caso andremo incontro alle esigenze dei dipendenti, senza trascurare nulla di quello che ci impone questa difficile situazione che stiamo attraversando».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA