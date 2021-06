Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PETTORAZZAPettorazza Grimani aderisce alla Campagna CooBeeration - Apicoltura Bene Comune e diventa comune amico delle api. «Sosterremo - spiega il sindaco Gianluca Bernardinello - lo sviluppo delle attività apistiche nella nostra comunità locale. L'iniziativa è nata nell'ambito della CooBeeration Campaign, campagna di sensibilizzazione sul valore dell'apicoltura come bene comune, con il suo slogan Ho un'ape in testa e la simpatica l'ape...