PALAZZO NODARIROVIGO Il Comune si prepara a uscire dall'azionariato Censer e fa il primo passo, all'unanimità, verso la richiesta del ministero della Giustizia di sottoscrivere l'accordo di programma che riorganizzerà gli spazi giudiziari tra l'attuale sede in via Verdi e riqualificando l'ex questura, che accoglierà le aule e gli uffici del Tribunale, e la polizia giudiziaria. Portare il palazzo di Giustizia in via Donatoni costerà 22...