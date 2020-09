MOBILITÀ

ROVIGO Il traffico in città crea nuove opportunità di lavoro. Il Comune, in questi giorni, ha infatti comunicato di avere avviato la ricerca, tramite la ditta Meta incaricata di aggiornare il Piano del traffico, di personale da adibire allo studio che servirà per ridisegnare la viabilità del centro. L'incarico dei rilevatori durerà tre giorni e si svolgerà precisamente, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 ottobre. Coloro che si aggiudicheranno il contratto di collaborazione avranno il compito di svolgere le indagini di traffico e rilievo delle aree di sosta presenti in città.

Si terrà un incontro formativo preliminare di circa un'ora nel pomeriggio di martedì 20 ottobre. Il tipo di contratto sarà di collaborazione occasionale. Gli interessati possono inviare la propria candidatura all'indirizzo mail info@metaplanning.it specificando in oggetto: Candidatura per Rilievi di Traffico a Rovigo. Dallo studio che sarà portato a termine, il Comune riceverà tutte le informazioni per la stesura del tanto atteso Piano del traffico che andrà a rivedere in gran parte la viabilità, in particolare del cuore della città. L'obiettivo dell'Amministrazione Gaffeo, come annunciato nei mesi scorsi, è infatti quella di fare spazio alla mobilità lenta con la realizzazione di piste ciclabili e aree chiuse al traffico.

Grande attenzione anche per il verde pubblico che sarà incrementato e valorizzato sia nel centro che nei quartieri. Sul fronte della viabilità, l'ipotesi del Comune è anche quella di chiudere parzialmente la traffico Corso del Popolo, con la realizzazione di una corsia ciclabile a doppio senso e l'istituzione di un senso unico di marcia. A cambiare sarà, inoltre, la viabilità dell'area della stazione, in particolare di via Marconi, dove è previsto l'arrivo, entro primavera, anche del nuovo Comando della Polizia Municipale, attualmente in via Oroboni. Anche le aree di parcheggio, in seguito all'approvazione del nuovo Piano del traffico, potrebbero subire alcune modifiche: alcuni parcheggi in centro potrebbero infatti saltare per essere spostati nelle aree a ridosso delle nuove zone a traffico limitato. Il nuovo Piano della Viabilità verrà, inoltre, realizzato, secondo il nuovo Piano dei trasporti con la realizzazione di parcheggi scambiatori per favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici in città.

