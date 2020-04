IL FUTURO DEL CENTRO

ROVIGO Sarà una città a misura di pedone quella che l'amministrazione sta ridisegnando in questi giorni al fine di sostenere le attività commerciali del centro che si preparano a riaprire i battenti. La grande rivoluzione riguarderà, in particolare, la chiusura di corso del Popolo alla auto per lasciare spazio ai pedoni impegnati nello shopping e ai tavolini dei bar, che potranno occupare buona parte dei marciapiedi per garantire le distanze di sicurezza tra i tavoli.

Non solo. A essere valorizzati saranno gli spazi verdi del centro, come piazza Merlin e i giardini delle Torri, ma anche i parchi più periferici, messe a disposizione di ristoranti ed eventi culturali.

TUTTO ALL'APERTO

In sostanza, la maggior parte della movida e dell'attività culturale della città, nei prossimi mesi, si svolgerà all'aria aperta senza alcuna spesa aggiuntiva per le attività relative all'occupazione del suolo pubblico.

Non tutti gli esercenti, però, sono d'accordo con il piano del sindaco, in particolare nei riguardi dell'ipotesi di chiudere il Corso alle auto. «Sarà la morte dei bar - commenta Giacomo Sguotti, proprietario del Corsopolitan, nonché ex consigliere comunale azzurro, oggi in Fratelli d'Italia - non serviranno tavolini in più, ma più clienti per cercare di coprire le spese di gestione del locale. Il Corso chiuso non porterà vantaggi al commercio, proprio come è già stato sperimentato in passato. L'impressione è che la Sinistra finalmente abbia trovato una scusa per mettere in atto il suo storico piano di chiusura del Corso alle auto».

Ssul fronte dell'ampliamento dei plateatici, «il Corsopolitan - riprende Sguotti - ha già un plateatico molto ampio. Aggiungere ancora tavoli significa aumentare il personale e non ce lo possiamo certo permettere. Per questo la soluzione va a vantaggio, semmai, dei locali che hanno attualmente pochi tavoli sia all'interno che all'esterno. Credo, però, che non sarà così semplice per certe attività allargare gli estivi, in quanto potrebbero disturbare i negozi confinanti».

STAGIONE ESTIVA

Alle porte dell'estate l'amministrazione, in collaborazione con le associazioni dei commercianti, è pronta a realizzare il piano pro-commercio che andrà a braccetto con il nuovo Piano del traffico. Alcune aeree, ora frequentate dalle auto, saranno dedicate dunque ai pedoni e messe a disposizione delle diverse attività commerciali.

Nuovi parcheggi sorgeranno intorno all'area del centro per sopperire al taglio di spazi blu sul Corso e in altre vie del centro. La chiusura del Corso alle auto potrebbe essere però limitata, per il momento, ad alcune fasce orarie, per esempio a partire dalle 18, ora in cui inizia il consueto appuntamento con l'aperitivo.

Nei prossimi giorni il sindaco, che gestisce direttamente l'assessorato al Commercio, illustrerà le nuove regole relative alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico in vista della riapertura.

PLATEATICI RIVISTI

Nel frattempo i locali si stanno già organizzando per sistemare i plateatici in base alle nuove regole anti-Covid con tavolini distanziati di almeno un metro e mezzo e menù digitali che andranno a sostituire quelli cartacei. I negozi di abbigliamento stanno invece acquistando disinfettanti per abiti e apposite attrezzature e macchinari per la sanificazione dei camerini.

