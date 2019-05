Il commissario si congeda pagando Accademia e... gas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MANOVRA DI BILANCIOROVIGO Il commissario straordinario Nicola Izzo vara la manovra dell'addio. Ieri, durante il suo ultimo consiglio comunale, ha approvato una manovra da 407 mila euro, più 150 mila euro per sistemare via Calatafimi e le altre strade della città. A marzo, quando è stato approvato il bilancio di previsione, erano stati stanziati 407.530 euro nel fondo di soccombenza per le cause giudiziarie del Comune, soprattutto per far fronte alla partita milionaria del caso piscine, dove il conto si aggira sui 10 milioni di...