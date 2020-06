IL COMMERCIO

ROVIGO È tutto pronto in città per i giovedì dedicati allo shopping. Saranno tre le serate, precisamente il 9, 16 e 23 luglio, in cui i negozi potranno restare aperti fino alle 23 e organizzare anche piccoli eventi davanti alla propria vetrina. Si tratterà, in pratica, di una sorta di notti bianche in cui chi arriverà in centro potrà fare acquisiti e, previa prenotazione, assistere anche alle proiezioni di CineSet, il cinema sotto le stelle dei giardini delle Torri, organizzato da Asm Set. Nonostante però lo scopo dell'iniziativa sia quello di dare uno slancio alle attività presenti in centro, che in questo ultimo periodo stanno purtroppo scontando le conseguenze del lungo periodo di lockdown, non tutti i negozi hanno deciso di aderire ai giovedì dello shopping.

LE ADESIONI

« Visto che non si sa ancora quante attività alla fine aderiranno ai giovedì dedicati al commercio spiegano il sindaco Edoardo Gaffeo e il manager del Distretto del commercio Giacomo Pessa -, si è pensato di cambiare messaggio rispetto agli anni scorsi. Non sarà infatti più Vieni a Rovigo che ci sono i negozi aperti, ma Vieni a Rovigo che ci sono questi negozi aperti: verranno in pratica promossi solo i negozi che decidono di aderire alle tre serate».

NEGOZIANTI CRITICI

Qualche operatore del centro avrebbe infatti criticato la scelta di tenere aperti i negozi il giovedì anziché un altro giorno della settimana, in quanto la serata è già dedicata agli aperitivi e al cinema. Una giustificazione che però appare più che altro una scusa per non prendere parte agli eventi organizzati da Comune e associazioni di categoria, dal momento che la formula delle altre città che organizzano le cosiddette notti rosa o bianche è proprio quella di mettere assieme vari eventi per garantire il successo delle serate.

FORMULA COLLAUDATA

«Abbiamo spiegato ai commercianti assicurano gli organizzatori che non si è obbligati ad aderire a tutti e tre i giovedì, in quanto la pubblicità verrà fatta promuovendo ogni singolo appuntamento». Ogni evento verrà anticipato da una promozione attraverso dei video ad hoc, utilizzando il canale dei social, con il messaggio Io vivo Rovigo i giovedì sera!. «Le vere protagoniste delle serate spiega Pessa, il manager del Distretto - saranno le singole attività. Sono infatti passato per ogni singolo negozio a spiegare questo importante concetto, non sono però riuscito ancora a finire il giro, dunque invito chi voglia aderire alle tre serate di contattarmi telefonicamente».

SALDI VICINI

Nel frattempo, Confesercenti, assieme al manger Pessa, sta organizzando anche la tanto attesa notte dei saldi che si dovrebbe svolgere il primo agosto. «Stiamo lavorando anche per alcuni eventi in calendario per agosto spiega il vicepresidente di Confesercenti Vittorio Ceccato Tutte queste iniziative hanno lo scopo di fare vivere la città e dare una mano alle attività, come commercio al dettaglio, bar e ristoranti che stanno scontando l'effetto del lockdown».

Il settore dell'abbigliamento, in particolare, dopo avere perso l'intera primavera, dove solitamente le vendite subiscono un incremento in occasione di cerimonie e periodo pasquale, si ritrova a fare i conti con la crisi economica che ha colpito molti rodigini in seguito alla perdita del lavoro o alla cassa integrazione. «Le attività che stanno soffrendo di più sono le grandi catene e i negozi con merce a prezzi stracciati spiega il numero uno di Ascom Confcommercio Stefano Pattaro -, se nei centri molti negozi rischiano la chiusura per mancanza di clienti, non è lo stesso nelle attività della provincia. I negozi di un livello medio-alto, nelle ultime due settimane, hanno registrato una ripresa. La tendenza ora è infatti quella di fare acquisti mirati nel negozio di fiducia, evitando i centri commerciali e i luoghi dove ad esempio la merce viene maneggiata dalle tante persone che frequentano questa tipologia di attività commerciale».

Roberta Merlin

