Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOROVIGO «Il Tribunale porterà alla rinascita di via Badaloni». Ne sono convinti i commercianti e gli esercenti della zona del Duomo, soddisfatti della decisione del ministero di mantenere il Palazzo di Giustizia nel cuore della città, seppure in una nuova zona. L'arrivo degli uffici giudiziari nell'ex questura aumenterà parecchio l''afflusso in questa parte del capoluogo, con un inevitabile incremento di lavoro per le attività...