AMBIENTEROVIGO La mancata consultazione dei commercianti della città in merito alle domeniche ecologiche organizzate dal Comune con la collaborazione delle associazioni di categoria e dello stesso Distretto del commercio, sarebbe stata prodotta da un malinteso sul fronte della comunicazione. Il Comune avrebbe svelato troppo in anticipo gli eventi in programma dal 3 al 5 dicembre, ossia prima che le categorie avessero il tempo di informare i...